List .(humoreska...fejtón...?)

Vážený pán premiér, min.financií ,min.hospodárstva, Ako by asi povedal humorista: tú sviňu, čo sme pre vás chovali zdochla. A nie len ona, ale skoro všetky, niektoré ušli a rozryli, vytrhali, vzali čo sa dalo. Nebolo čo žrať.

Ale ako sa hovorí, ľudia sú najväčším bohatstvom... alebo príroda...., žeby práca? ....no neviem, lebo všetko kape, všetko sa niekde stráca, každý má stále menej. .... aj štát vraj nemá, ani jeho pijavice,... no neviem, asi ide mrcha doba.

Ale buďme pozitívni. Vláda nám posunula daňové priznania, len neviem, či to bude stačiť, lebo sama si už nedokázala požičať.

Stačiť pre štát, stačiť pre ľudí? ...ani to neviem. Vôbec neviem o koho a o čo tu ide.

Odkedy nám podochli svine, tak už ani neviem, čo máme chovať. Ale vraj bacilom sa teraz darí. Množia sa ako divé svine (alebo huby po daždi) aj keď človek nechce; ale povedať, že už dosť - tiež by asi nebolo dobré, lebo človek nevie, či sa to v budúcnosti aj nezíde. Veď keď sa ešte pred pár rokmi tak dobre obchodovalo s povolenkami na špinavý vzduch, možno aj bacily sa môžu hodiť. Len na čo ?! Mrcha časy.

Však „Ťapákovci“ skôr alebo neskôr na to prídu.

Ale iné som chcel. Keďže si štát nevedel požičať, ľudia tiež postupne nemajú, dane neprídu, lebo nie je kde zobrať (ani deťom od úst); vraj kde bolo tam bolo, za 77 horami a 77dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, majú dosť a nevedia, čo s nimi. Vraj tam ľudí už dávnejšie osvietilo a začali všetkým ľuďom peniaze dávať – tak primerane, aby sa každý nasýtil, napil, do školy, do divadla šiel a taaááák, no jednoducho raj. Ani nevedia skadiaľ to príde. No čím viac dajú, tým ešte viac majú. Zázrak – rozumiete?! Jak živ to človek nevidel.

Ako že sa to volalo?...Al.enka v krajine zázrakov.....na severe, ďaleko....Al.capone..., no je tam ropa,...Al.aksa..., ľudia tam tvrdo pracujú, ale pretože sami chcú a s radosťou.....áno Al.Jaška - mám to, ...Jaška, taká kedysi ruská krásna nespútaná deva to bola. A ľudia tam dane neplatia, lebo robia, pracujú, chápete?...budujú , tvoria nové hodnoty, takí platiť dane predsa nemusia. No áno, mnohí hovoria , že tam im matička Zem bohatstvo dala, že je tam ropa a taáák. No tá ropa by bez ľudskej práce ležala v zemi a nebol by z nej žiaden úžitok. To je na práci krásne, umelecké , duchovné, že sa nestratí a je jej stále viac. Áno, tá sa dá množiť na rozdiel od HDP, tá duchovná práca je večná, nikdy sa nestratí. A peniaze sa vždy dávajú, keď si niečo objednávate (tovar, službu) dopredu, aby bolo z čoho žiť a robiť, nikdy nie dozadu, ako dnešný štát alebo zamestnávatelia, to robia iba takí podvodníci a hochštapléri, ktorí si ľudskú prácu nevážia a kradnú ju. V zdravej spoločnosti sa peniaze platia ľuďom dopredu, aby mali z čoho žiť. Aj za tú vec, ktorú sme si objednali, aby mali z čoho urobiť a urobia to na mieru. To tu ešte nebolo, všetko sa robí na mieru, podľa túžby a prianí spotrebiteľa(nie štátu)- ako som povedal zázrak. Zdravá a spolupracujúca spoločnosť so spoločenskou deľbou práce platí ľuďom peniaze dopredu, aby mali z čoho žiť, chápete? Dopredu. A to je aj nový dôchodkový systém nezávislý na veku, ľudia si egoisticky nešporia peniaze na vlastných účtoch, ale vzájomne sa nesú - s láskou a vedome, tu a teraz , z toho že pracujú aj žijú, z toho pohybu a radosti zo života.

...... a čo s tými bacilmi? No veď to je nie na škodu, to je ako taký pohonič s povozom, koňom, nie každý si ho mohol kedysi dovoliť, ale ten kto mohol dokázal urobiť viac. ...a potom mal prebytky aj exportoval a ten čo dovážal, mal to spracovať a keď to nespracoval - nepracoval na sebe - dnes chorľavie. Premrhal čas na sebavýchovu, svoj duchovný rast. Každý kto disciplinovane ovláda svoje myšlienky a city aj činy ten použil bacily na svoj rozvoj. Oni mu dávali sily a bolo treba ich míňať. Kto ich neminul, tak sa nahromadili, no je ich veľa, tak to neunesie. Keď kôň zožerie veľa ovsa a nepracuje, zdochne, to vie každý gazda. Víry sa musia hýbať, byť v pohybe, exportovať sa, darovať, pracovať. Je to naša budúcnosť, tak ju nepremrhajme. Sú mrcha časy.

Milí spoluobčania, aj dobré časy môžu byť, také, aké ešte neboli. Zažiť Veľkú noc v tichu, bez stresu a vonkajších vzruchov, sa nám snáď ešte nepodarilo, čo svet je. Teraz máme tú možnosť v tichu a samote svojho srdca v spoločenstve Ducha, ktorý nás môže osvietiť, byť spolu. Ak to budeme chcieť a hľadať ho. Chápete hej , veď sme kresťania?! Keď dokážeme byť sami so sebou v mieri, potom to dokážeme aj spolu.

Vážený pán premiér, minister financií ,minister hospodárstva neosvecujte sa navzájom, lebo ak to uvidia tie svine, čo nepodochli, môžu sa vrátiť.